Keegi valetab: kas PSG käis 250 miljoniga Barcelonal kosjas või mitte?

Nimelt käis FC Barcelona nõustaja ning klubi presidendi Joan Laporta väga truu kaaslane Enric Masip hiljuti Hispaania telesaates «El Chiringuito», kus avalikustas, et Pariisi suurklubi on nende imelapse Lamine Yamali eest lauale käinud 250 miljonit eurot.

Pärast ahhetamapanevat mõttepausi – seda ilmselt sõu eesmärgil publikule, – lisas ta aga, et see pakkumine lükati Barcelona pealt kärmelt tagasi ning Laporta polevat Yamali müümist kordagi isegi kaalunud.

«Kui sul on piisavalt raha, siis võid ju loota, et sul on võimalik osta kedaiganes tahad, kuid tegelikkuses pole Laporta seda isegi kaalunud. Lamine'i müümine pole isegi variant!» sõnas Masip.