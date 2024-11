Ootamatu logistikaprobleem: rallimehe auto jäi Jaapanisse hiljaks

«Tänu mullusele ja 2022. aasta kogemusele teame siinseid katseid, kuigi korraldajad on lisanud ka uusi, mis on teistsuguse iseloomuga: paljude lõikamiskohtadega. Meid ootab ees keeruline ralli, sest teel on palju lehti – käes on ikkagi see aastaaeg –, kuid mul on hea tunne ning usun, et paneme aastale ilusa punkti,» lõpetas Škoda Fabia RS Rally2-ga kihutav poolakas.