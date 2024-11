Reeglimuudatus ajab hüppajad tigedaks: ega me iluuisutamisega tegele

Seda tehakse Lillehammeris, mis iseenesest uudis pole. Küll on uudne see, kuidas mägikotkaid Norras - ja ka igal pool mujal - tänavu hinnatakse.

Nimelt tuleb suusahüppajatel maanduda telemarki, mis maakeeli tähendab, et maandudes tuleb üks jalg lükata kergelt ette, teine taha. Kui see ei õnnestu, kaasnevad sellega miinuspunktid.

See on aga miski, mis hüppajaid ärritab, sest üldjuhul ebaõnnestub telemark pikkade hüpete puhul. Nõnda tekib aga vastuolu, sest spordiala eesmärgiks on ju teha kõige pikem õhulend.