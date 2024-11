Hyundai elas Jaapani ralli avakatsel üle ehmatuse. Kas eksimuse põhjustasid insenerid?

Katse lõpus andis norralane ka kiire kommentaari. «Kütust ei tulnud peale (it was empty of fuel – K. J.), auto hakkas tõrkuma ning viimased pool ringi tuli mul kogu aeg vasakule-paremale roolida, et masinat üldse elus hoida. Peaaegu ei jõudnudki lõpuni,» sõnas katse võitnud Adrien Fourmaux'le 3,7 sekundit kaotanud ja seeläbi Rally1-meestest aeglaseim olnud Mikkelsen.