Hiljuti Londoni pommitamisest unistanud Jelena Välbe sai Venemaal raju kriitikat

Välbe sattus septembris skandaali, kui kurtis selle üle, et Venemaa sportlased ei saa osaleda rahvusvahelistel võistlustel riigi lipu all. «Kui me näiteks oleksime visanud korraliku pommi Londoni kesklinna, oleks kõik juba läbi ja meid lubataks igale poole,» ütles ta portaalile news.ru.

Hiljem Välbe vabandas, kuid Gubernievi hinnangul on kahju juba tehtud. Spordireporter lisas, et Venemaa näeb rahvusvahelisele areenile naasmiseks pidevalt vaeva, kuid Välbe teeb seda protsessi raskemaks. «Kes rahvusvahelisest suusaliidust tahaks tegeleda Välbega, kui ta on öelnud, et tahaks pommitada Londonit?» küsis Guberniev.