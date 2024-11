Võrkpalliliit andis alla: raha pole ja koondised Euroopa liigades ei mängi

Eesti Võrkpalli Liidu president Hanno Pevkur sõnas, et otsus tehti raske südamega. «Keskendume järgmisel aastal EM-valikmängudele. Otsus Euroopa liigasid mitte mängida ei tulnud juhatuses lihtsalt ning peatreeneritega kokkuleppel pikendame seetõttu EM-valikmängude ettevalmistusperioodi. Oleme küll oma põhitoetajad suutnud säilitada ja ka uusi toetajaid leidnud, ent viimaste aastate reisi-, majutuse- ja toitlustushindade kasv sunnib tegema ebameeldivaid ja raskeid otsuseid,» kommenteeris Pevkur võrkpalliliidu pressiteenistusele.

Meeste koondise peatreener Alar Rikberg mõistab alaliidu otsust. «Arutasime osalemise võimalusi veel viimase hetkeni, vaatasime otsa eelarvele ja võimalustele ning paraku on see pragmaatiline otsus, mis tuli hetkel teha. Alustame ettevalmistust hiljem ja keskendume täielikult EM-finaalturniirile pääsemisele ehk kahele kohtumisele augustis. Saame enne valiksarja pidada viis sõprusmängu ja püüame ettevalmistusest võtta maksimumi. Meil on valikmängudega jooksvas edetabelis võimalik teenida kümme punkti ja tahame võimalikult hästi esineda,» ütles Rikberg.