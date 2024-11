VÄLKRAPORT Eesti lõi lauda kamba jokkereid ja murdis Poola nende enda kodus maha!

Algusest lõpuni tasavägiselt kulgenud kohtumises tundus viimasel veerandajal, et et tekib üks jokker, aga siis tekkis veel teine, kolmas ja neljaski. Seisul 70:72 tabas esmalt kolmese, siis kahese ja siis vabavisked Janari Jõesaar. Ta tegi pool minutit enne lõppu seisul 77:76 ka vaheltlõike ning eelnevalt kõik visked mööda saatnud Kaspr Treier tabas võidukolmese! Tabloo näitas Poola poolt 76:80, jäi 9 sekundit ning Eesti hoidis edu lõpuni.