PM POOLAS Tass: hullumeelne võitlus! Treier: kõige olulisem kolmene läks sisse!

«Hullumeelne võitlus!» õhkas Tass. «Treieri kolmene on üks suuremaid, mida ma mäletan. Sinna kõrvale oskan panna ainult Raieste kolmese Serbia vastu. Kindlasti minu koondisekarjääri kõige suurem mäng ja loodetavasti läheb edasi siit ainult üles.

Kui mängule tagasi mõtlen, siis ei mäleta ühtegi hetke, kui ma polnuks Balcerowskiga kontaktis. Nüüd tuleb paari päeva pärast samamoodi tegutseda. Väga hea on kuulda, et nüüd piisab ilmselt veel ainult ühest võidust, aga see tuleb ära võtta.»