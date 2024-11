Tänak kinnitas, et kihutab jätkuvalt tiitlimõtetega

Lõunases meediaalas rääkis meie mees hommiku kohta järgnevat: «Esimene katse oli päris nõudlik: metsavahel oli palju niiskeid ja märgi kohti ning kuna tee oli kohati ka räpane, siis oli raske neid välja lugeda. Järgmised kaks olid aga võrdlemisi sirgjoonelised: palju kuivemad ja parema pidamisega. Võib-olla läksime rehvidega liiga kindla peale, aga on nagu on. Muidu okeid katsed.»

Ühtlasi küsiti Tänakult, kas ta sõidab jätkuvalt tiitlimõtetega (is your head still in the game - toim.)? Vastus oli kategooriliselt jaatav: «Tootjate arvestuses on lahing ju väga tihe, Toyotal läheb väga hästi, seega hoiame oma pea maas ning jätkame surumist.»