Marten Liiv andis kahe tiitlivõistlusega hooajale avapaugu

Liiv tuli finišisse ajaga 35,07, temast näitas B-grupis kiiremat aega vaid ameeriklane Cooper McLeod. Viimane oli eestlasest 0,18 sekundit nobedam. Liiv uisutas tänavu Heerenveenis sel distantsil ajaks 34,88, tema isiklik rekord on 34,39, kuid see on tehtud merepinnast kõrgemal asuvas Salt Lake Citys. Liiv on avastardi järel MK-sarja üldarvestuses 24 punktiga 18. kohal.