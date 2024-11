Liider Tänakul oli pika päeva lõpuks üks lihtne soov

Kuna asjad toimivad, ei näe ta ka põhjust homseks midagi suurt muuta. Pealegi puudub garantii, et uus lähenemine töötaks. «Ralli ajal on alati keeruline suuri muudautusi teha, sest sa ei taha tegelikult riske võtta. Aga vaatame, mida ilma toob: täna õhtul on siin-seal sadanud, seega raske teada. Samuti on paiguti tegemist uute katsetega,» sõnas Tänak.