Endine vutitäht: jõin 70 õlut päevas ja hüppasin rõdult alla

«Ma jõin kodus, pidudel, restoranides. Mul oli pere ja teadsin, et vean neid alt. Ebaõnnestusin kõigis eesmärkides, nii jalgpallis kui ka isiklikes. Tundsin, et mul pole piire. Interist rääkisid inimesed minu agendiga ja ütlesid, et ma ei saa enam Milanosse jääda.»

Elasin 17. korrusel, mul oli ühtäkki kõigest siiber ja hüppasin rõdult alla. Õnneks oli rõdu all võrk, see põrgatas mind tagasi. Ma ei saanud mitte midagi selles situatsioonis aru. Mingi hetk jõudsin selle arusaamani, et kui ma jätkan joomist, siis suren. Loodan, et inimesed õpivad minu loost ning äkki päästab see mõned elud.»