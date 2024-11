Eestlane hakkab WRCs tööle kõrgel positsioonil

Intervjuus powerstage.ee’le rääkis Priimägi, et esimest korda pöörduti FIAst tema poole kolm aastat tagasi. «See võis olla millalgi [2021] sügisel, kui helistas Mouton, kes sõnas, et: «Priit me soovime ohutusvaatlejaid juurde koolitada ja kas sulle võiks see huvi pakkuda.» Ütlesin, et jah, see pakuks huvi küll,» meenutas Priimägi.