Hyundai pealik vabandas Neuville'i ees

Neuville oli pärast kolme katset Jaapani rallil teisel kohal ning kõik liikus plaanipäraselt. Tuletagem meelde, et Hyundai sõitjal on sel nädalal tarvis koguda vaid kuus punkti ning siis on sõitjate MM-tiitel kindlalt tema. Sõltuvalt Ott Tänaku tulemusest võib aga Neuville’il vaja minna ka vähem punkte.