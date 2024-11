Ralliportaal: Tänaku tiitlivõit muutus realistlikuks

«Ott Tänak juhib rallit – just seda peabki ta oma hääbuva meistritiitlilootuse nimel tegema –, teisel kohal on Elfyn Evans. Kuid võib-olla ei saa seda enam hääbuvaks võimaluseks pidada, arvestades tiitlisoosiku Thierry Neuville'i juhtumisi!» kirjutas DirtFishi ajakirjanik Luke Barry.

«Pärast neljandat katset tõusis liidriks Evans, Neuville'i tempo rauges. Hoolduspausi polnud kavas ning selgus, et rehvivahetusalas ei saa Neuville oma autot töökorda. See tähendas, et belglane sõitis ülejäänud päeva vigase Hyundaiga, kaotades seitse minutit ja mis peamine, on väljaspool esikümmet ning ei teeni hetkeseisuga punkte,» kirjutas Barry.