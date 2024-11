Trumpi siseringi kuuluv spordijuht tõstis ministriametist rääkides käed üles

USA valitud president Donald Trump on viimastel nädalatel hoogsalt pannud paika oma valitsuskabinetti. Üks tema siseringi kuuluvatest inimestest on võitlusspordisarja UFC boss Dana White, kes ütles, et tema küll ministriametit pidada ei soovi, sest poliitikaga tegelemine on üks vastikumaid asju maailmas.