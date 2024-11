Rahvuste liiga pakub kolm MM-finaalide kordusetendust

Neljandas paaris lähevad kokku mitte vähem kuulsad meeskonnad: Taani ja Portugal. Kumbki meeskond pole küll mänginud MM-finaalis, kuid on tulnud Euroopa meistriks, vastavalt 1992. ja 2016. aastal.

Veerandfinaalid toimuad 20.-23. märtsini. Võimalikud poolfinaalpaarid on Itaalia/Saksamaa vs. Taani/Portugal ja Holland/Hispaania vs. Horvaatai/Prantsusmaa.