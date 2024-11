Meeskond tegi Verstappenile Las Vegases karuteene

MM-sarja liider Verstappen oli Las Vegases toimunud esimesel treeningul viies, kuid teisel treeningul alles 17. Tiimikaaslane Sérgio Perez näitas kümnendat ja 19. aega. Red Bulli nõuandja Helmut Marko tunnistas, et nende vormelitele on paigaldatud selle raja jaoks liiga lai tagatiib, mis tähendab, et nende sirgekiirus on ligi 10km/h aeglasem konkurentide omast.

«Meil ei ole teist ehk väiksemat tagatiiba, nagu me seda konkurentidel näeme. Sellest oleks kindlasti rohkem abi,» rääkis Marko Autospordile. Küsimusele, kas meeskonnal on võimalus Inglismaal asuvast baasist kohale lennutada uued detailid, vastas Marko eitavalt.

Samas ei nõustunud ta, et nende seis on katastroofiline. Tema sõnul suudavad nad ühe ringi tempos veel juurde panna, kuid võistlusel on nende võimalused kõrgeid kohti püüda väiksed.

«Me vajame rohkem auto tasakaalu. Ühe kiire ringi kiirust saame parandada. Pikas perspektiivis on aga hetkel probleemiks rehvide kulumine. Aga homme on teistsugune päev. Ilmselt olete ka varem näinud, et need kes on reedel olnud kiired, ei tähenda, et nad on samas hoos ka võistluspäeval,» toonitas Marko.

FP2 CLASSIFICATION



Another good session for Mercedes 👏

Work to do for Red Bull 👀#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/tPF53Lc72n — Formula 1 (@F1) November 22, 2024

Treeningutel avaldasid muljet Mercedesed, Lewis Hamilton oli kiirem mõlemas sessioonis. Nagu kombeks mahtusid esikuuikusse ka McLarenid ja Ferrarid.

Verstappen on liikumas neljanda järjestikuse MM-tiitli suunas, ta edestab hetkel Lando Norrist (McLaren) 62 punktiga. Las Vegases võiks ta üldvõidu kindlustada, kui on Norrisest eespool või suudab inglase ees pühapäevaks hoida 60 punktilist edumaad. Kui näiteks mõlemad mehed peaksid pühapäeval GP pooleli jätma, oleks Verstappen samuti maailmameister.