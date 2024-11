Võidukas debüüt võis Rannulale avada uusi uksi

Pärast võitu võõrsil tugeva Poola vastu, teenis Rannula kiitust ka välismeedias. Silma jäid tema julged ja otsustavad liigutused, mis tõid lõpuks Eestile napi võidu. Poola ajakirjanik Karol Wasiek spekuleeris, et sellise esitusega võis Rannula lõkkele puhuda aasta välismaale siirdumise jutud.

Rannula, kes tegi endale Eestis nime Pärnu Sadama peatreenerina, tüürides nad 2022. aastal Eesti meistriks. Seejärel siirdus ta Kalev/Cramo etteotsa, kus alustas kolmandat hooaega. Kevadel rääkis ta, et sooviks karjääri jätkata välismaal.

Meedias kirjutati, et väidetavalt oli ta mitme riigi tippklubide radaril, kuid lõpuks osutusid valituks teised kandidaadid. Ise on ta välja toonud, et tahtnuks end proovile panna näiteks Saksamaa, Belgia või Poola liigas.