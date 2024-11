Manchester Unitedis algab Ruben Amorimi ajastu

Meistrite liiga võite oli ja on Liverpoolil rohkem, aga Inglismaa jalgpallis on kogu aeg olnud kombeks, et riigi edukaima klubi tiitlit kannab enim meistritiitleid võitnu. Manchester United möödus 2011. aastal võidetud 19. tiitliga Liverpoolist ja suurendas Fergusoni viimasel hooajal edu 20:18 peale.

See oli ka Manchester Unitedi viimane tõeliselt ilus hetk ja suur saavutus. Järgneva 11 hooaja jooksul on klubil olnud kuus erinevat püsivat peatreenerit - David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick ja Erik ten Hag - kellest aga ükski pole suutnud küündida soovitud kõrgusteni.

Mõni karikasari on vahetevahel võidetud, aga Inglismaa meistritiitli nimel pole pärast Fergusoni erruminekut kordagi tõsiselt konkureeritud. Initsiatiivi on haaranud Manchester City, kelle peamiseks väljakutsujaks on tõusnud 2020. aastal 30-aastase tiitlipõua lõpetanud Liverpool. Neile pakuvad konkurentsi Arsenal ja Chelsea, aga mitte Manchester United.

Kui käimasoleva hooaja esimese üheksa vooruga oli saldoks 3 võitu, 2 viiki ja 4 kaotust, otsustas Manchester United vallandada 2022 suvel ametisse asunud hollandlase ten Hagi. Tema asendajaks palgati seni Lissaboni Sportingut juhendanud 39-aastane Ruben Amorim.

Tegu on Euroopa ühe hinnatuima noore treeneriga, kes tegi Sportingu eesotsas väga väärt tööd, võites nelja eelmise hooaja jooksul kaks Portugali meistritiitlit. Inglismaa tippklubi loodab, et seitsmenda Fergusoni-järgse peatreeneriga lõpuks ometi näkkab.

«Võite mind naiivsuses süüdistada, aga olen veendunud, et olen õige mees õiges ametis ja õigel ajal. Ma tõesti usun seda,» sõnas Amorim reedesel pressikonverentsil. «Olen kursis, et Manchester United on klubi, kellelt eeldatakse pidevalt mängude võitmist. Et selleks valmis olla, kulub omajagu aega, sest Premier League'is valitseb väga tihe konkurents. Aga eesmärk on jõuda tasemele, et oleksime võimelised meistritiitli nimel mängima.»

Amorimi esimeses mängus läheb Manchester United pühapäeval võõrsil vastamisi Ipswich Towniga. 11 vooru järel paiknetakse liigatabelis 15 punktiga alles 13. positsioonil. Samas on kolmandal kohal asuv Chelsea kõigest nelja punkti kaugusel.

