Vägistamises süüdistatud Conor McGregorilt mõisteti välja kopsakas summa

Dublini kõrgema kohtu vandekohtu otsuses seisis, et McGregor ründas 2018. aastal Dublini hotellis Nikita Handi. Naise kasuks mõisteti vabavõitlejalt välja rohkem kui 248 000 eurot kahjutasu.

Pärast kohtuotsust ütles kannatanu Hand, et tema jutt on meeldetuletus, et hoolimata sellest, kui kardate sõna võtta, on teil hääl.

Hand algatanud kohtuasja ka teise mehe, 35-aastase James Lawrence'i vastu ja väitis, et ka see mees ründas teda ja kasutad teda seksuaalselt ära Beaconi hotellis. Vandekohus leidis, et mees ei rünnanud teda.

Naine ütles pärast kohut ajakirjanikele, et ta oli saadud toetusest rabatud ja liigutatud. «Ma tahan näidata [oma tütrele] Freyale ja kõigile teistele noortele tüdrukutele ja poistele, et saate enda eest seista, kui teiega midagi juhtub. Olenemata sellest, kes see inimene on – õiglus tuleb jalule seada,» vahendas naise sõnu BBC.

McGregor ja Lawrence ise on neile esitatud süüdistused tagasi lükanud. Nad küll möönavad, et olid 35-aastase juuksevärvijaga vahekorras, kuid kõik toimus vastastikusel nõusolekul ja peaaegu kuus aastat tagasi.