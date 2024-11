Žalgiris surus Euroliiga meistri siruli ja lõpetas võidupõua

Kolm kaotust järjest saanud Žalgiris alustas seitse Euroliiga tiitlit võitnud Panathianikose vastu rajult ning võitis avaveerandi 28:18. Teisel veerandil suudeti välja võidelda pea 20-punktiline edu, kuid poolajapausiks oli see kahanenud seitsmele: 49:42.

Žalgirisel ja Panathianikosel on nüüd mõlemal seitse võitu ja neli kaotust. Esimene on tabelis kaheksas, teine kuues, kuid näiteks on sama palju võite on ka neljandal kohal oleval Barcelonal.