Kanepiprobleem F1 etapil. «Dopingukontrollis jääksid praegu kõik sõitjad vahele.»

Las Vegases sõidetakse teist aastat järjest ning tänavarada on üles ehitatud mängupõrgute pooles tuntud kõrbelinna keskel. Kuigi paljude pilgud on suunatud Max Verstappenile, kes võib sel nädalal neljandat aastat järjest tulla maailmameistriks, siis on enne Grand Prix võistlust esile kerkinud veel üks teema.

Selleks on iseloomulik lõhn, mis levib Las Vegase peatänava ehk Stripi läheduses. See on marihuaana lõhn, mida mitmed sõitjad on pärast nädalavahetuse esimesi treeninguid esile toonud.

Esimesena kaebas selle olukorra üle Argentina sõitja Franco Colapinto, kes kuulub Williamsi meeskonda. «Kutid, see oli jointi lõhn. Ma arvan, et kui praegu dopingukontroll tuleks, siis oleksid kõik positiivsed. Ma vannun,» ütles Colapinto pressikonverentsil.

Kuigi kanep on Rahvusvahelise antidopinguagentuuri (WADA) keelatud ainete nimekirjas, siis Las Vegases on tegemist legaalse uimastiga. Samas polnud Colapinto ainus, kes selle lõhna üle on kurtnud.

«Kogu öö on ringraja läheduses tunda kanepi lõhna. Ma tunnen ennast isegi natuke väsinuna... Kanepi kogus tundub massiivne. See on kindlasti miski, millest sõitjad palju räägivad,» arvas Red Bulli sõitja Sérgio Perez.

F1 sessioonid jätkuvad Las Vegases Eesti aja järgi laupäeva varahommikul. Kvalifikatsioon on kavas kl 8 hommikul ja pühapäeval samal ajal antakse start Grand Prixile.