Laupäeva võitnud Tänak: kõige tähtsam on võistkondlik tiitel

Tänak alustas tänast päeva 20,9-sekundilise eduga ning kuigi lõunaks õnnestus Elfyn Evansil kärpida see 15,3 peale, siis õhtuga pani saarlane taas jõujooned paika. Päeva lõpuks edestas meie mees kanget rivaali 38 sekundiga.

Tänak ütles meediaalas enne päeva viimast katset, et seni läks kõik plaanipäraselt. «Ralli on olnud raske, aga oleme sõitnud kiiremini kui Elfyn. Eriti just teisel ringil, sest ta tuli avaringil meile lähemale, aga suutsime vahet taas kasvatada,» sõnas ta.