VIDEO Euroliigas purustati ülivõimas rekord

Kui tundus, et rekord jääbki purustamatu, tabas Obst 36 sekundit enne lõppu keerulise viske. «Keegi ütles mulle mängu ajal, et mul on vaja veel üht kolmepunktiviset, seega olin rekordist mingil määral teadlik. See oli suurepärane õhtu,» kommenteeris Obst pärast kohtumist.