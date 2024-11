VIDEO Uskumatu käkk! Valitsev Euroopa meister pääses valiksarja krahhist tänu kohtunikele

Esimeses kahes valikmängus Lätile ja Belgiale kaotanud Hispaania oli Slovakkia vastu 0,4 sekundit enne lõppu maas kolme punktiga, slovakid said palli enda otsajoone tagant mängu panna. Hispaanlane Santi Yusta lõikas vastase söödu vahelt ning tabas koos sireeniga kolmese, mis viis kohtumise lisaajale. Hispaania võitis lõpuks 76:72.

Kohtunikud läksid pärast Yusta kolmest ekraani juurde, et vaadata üle, kas vise mahtus aega. Nende otsus: mahtus. Aga kordusest on näha, et kell käivitati alles siis, kui pall oli Yusta käest lahkunud...

Dicen que el tiempo es relativo.



Pues para Yusta 4 décimas son 𝙡𝙖 𝙚𝙩𝙚𝙧𝙣𝙞𝙙𝙖𝙙



El triple de una remontada jamás vista. 6 puntos en 4 segundos.



España, a lograr lo imposible en la segunda prórroga. #Eurobasket2025 pic.twitter.com/qLvJTv1MBS — Teledeporte (@teledeporte) November 22, 2024

Slovakkia peatreenerile Aramis Naglicile ei mahtunud olukord pähe. «Võiksin pikalt arutada, mis lõpus juhtus. Arvan, et 0,4 sekundiga ei ole teoreetiliselt võimalik palli puudutada, lasta sel maha põrkuda ja seejärel visata. Võin lubada, et see pole võimalik,» ütles Naglic pärast mängu pressikonverentsil.

Kohtumises 13 punkti visanud ja kümme korvisöötu andnud slovakk Mario Ihring, kes mängis hooajal 2020/21 Rapla AVISes, oli peatreeneriga samas paadis. «Olin kindel, et pole mingit võimalust, et keegi suudaks 0,4 sekundiga skoorida. Pall langes ju enne põrandale. Tean, et 0,3 sekundiga saab ainult kiiresti palli kinni püüda ja kohe visata,» sõnas ta.

Hispaania peatreener Sergio Scariolo polnud esialgu kindel, kas vise pidanuks lugema, ent mõistagi usaldas kohtunike otsust. «Alles siis, kui üks minu abitreeneritest näitas mulle olukorra kordust iPadist, nägin, et see mahtus aega,» rääkis Scariolo. «Kaks slovakki noogutasid pead ja ütlesid, et sireen kõlas piisavalt hilja. Pean nende ausust tunnustama.»

Hispaania tõusis võiduga Slovakkiast mööda ning kerkis finaalturniirile viivale kohale. Et valikgrupi liider Läti pääseb niikuinii turniirile, saavad ülejäänutest edasi kaks parimat. Enne teise ringi kohtumisi on Belgial viis, Hispaanial neli ja Slovakkial kolm punkti.

Standings provided by Sofascore