Kolmandat aastat järjest! Jaapani rallil saadi taas hakkama pöörase fopaaga

Kohaliku aja järgi laupäeva hommikul kavas olnud 22,79 km pikka Ena kiiruskatset jõudis läbida vaid kuus Rally1 autot. Elfyn Evansit (Toyota) ja Ott Tänakut (Hyundai) 12. katse starti ei lastud ning veidi hiljem teatasid korraldajad, et sõitjad peavad mööda kõrvalteid vurama rehvivahetuspunkti.

Vahetult enne seda oli otseülekandes näha Evansi auto ees seisnud suvalist minibussi. FIA ja WRC selgitasid teates, et minibuss sõitis katsele peale ning blokeeris teed.

Evansi kaardilugeja Scott Martin lisas: «Rajakohtunikele edastati vast teade, et mingi buss sõidab rajale. Igatahes tekkis väike paus ning hetk hiljem sõitis see minibuss meie poole. Olukorraga tegeleti hästi, ma arvan. Aga kahjuks me ei saanud sõita.»