NEUVILLE VÕI TÄNAK Mida peab emb-kumb rallimees tegema, et maailmameistriks tulla?

Selleks, et MM-tiitel endale napsata, tuleks Tänakul teenida kas 12 või 11 punkti – võrdsete punktide korral on viigilahutajaks rallivõidud, mida Tänakul oleks kolm, Neuville'ile kaks.

Alustagem kas või sellest, et Rally1-autosid on Jaapanis rajal kaheksa. Võrdlemisi kindlalt võib mürki võtta selle peale, et Gregoire Munsterist on Neuville kiirem, mis tähendaks, et üks punkt oleks belglasel juba taskus.