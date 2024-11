Pähe obaduse saanud Hein andis endast parima, aga isegi tema ei saa Valladolidi päästa

Mõlemad väravad olid kõike muud kui Heina süü, aga sel pole vahet, sest Valladolid jätkab La Ligas üheksa punktiga 19. kohal. Kuigi mängitud on alles ligi kolmandik hooajast, on Valladolidi püsimajäämislootus libisemas käest. Ohutust kõrgusest jäädakse praegu kolme silma kaugusele, aga seal oleval Las Palmasel on mäng varuks. Getafe on 13 silmaga 15. positsioonil.