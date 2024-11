Põhjanaabritega ajalugu teinud peatreener sai sule sappa

«Kui juunis Kanervaga lepingut uuendasime, tunnistasid mõlemad pooled, et vaja on muudatusi teha. Rahvuste liigas pidi mäng paranema, et oleksime MMi kvalifikatsiooniks valmis. Mõned vilksatused paranemisest olid näha, kuid areng polnud piisav. Kõik peame nüüd selle tõsiasjaga silmitsi seisma,» väitis Lahti pressiteates.

«See on tulemussport. Lepingut pikendades saime väga hästi aru, et häid tulemusi on vaja. Neid ei tulnud. Kõik on viinud selleni, et nii treeneri kui ka kogu meeskonna tööõhkkond on praegu väga keeruline. Arvestasime sellega, kui otsust langetasime,» lisas alaliidu president.