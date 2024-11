Korvpallihull Leedu kodustab esimese võõrmängija? NBA superstaari osas käivad kõvad sahinad

Kolmekordne Euroopa meister, kolmekordne olümpiamängude ja ühekordne MMi pronks Leedu on seni teinud tulemusi toetudes oma meestele. Väidetavalt vaadatakse nüüd USAs sündinud ja kasvanud Russelli poole.

Leedu portaal 15min.lt kirjutab, et Chicago Bullsi poolt tänavu draftis valitud Matas Buzelise vanemad ütlesid Leedu presidendile Gitanas Nausedale, et Russell võiks tulevikus esindada riigi rahvusmeeskond. USAs sündinud ja kasvanud mängujuhi naine ja kahe ühise lapse ema Laura Ivaniukas on leedukas, seega väljaande sõnul ei tohiks kodakondsuse hankimine olla võimatu.