Raskest seisust välja tulnud Neuville: hommikul ei tundunud see tõenäoline

Laupäeva maksimumpunktid pälvis Ott Tänak ning ta astus tiimikaaslasele MM-tiitli lahingus 14 punkti lähemale. Belglasest jääb ta jätkuvalt 11 silmaga maha. See tähendab, et Neuville'il tuleb pühapäeval teenida kõigest kaks punkti, et maailmameistriks tulla. «Ootan huviga homset päeva. See võib olla suur päev. Pödilad pihku ja püüame korralikult magada,» märkis belglane.