Olümpiapronks Kelly Sildaru kukkus Austrias ja jättis võistluse vahele

Freestyle-suusatamise MK-sari jätkub sel nädalavahetusel Austrias, Stubais, kus mitu päeva on olnud väga halvad ilmaolud.

Pühapäeva lõunal pidi lõpuks toimuma naiste pargisõidu võistlus. «Hommikuste meeste võistluste ajal püsis ilm hea, kuid siis tõusis taas tugev tuul,» ütles Ustav. «Treeningul tuli kergem kukkumine ja otsustasime, et on targem see võistlus vahele jätta.»