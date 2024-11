Eesti korvpallikoondis peab Poola vastu hakkama saama võtmemängijata

Kotsar tegi Jaapanis viimasel klubimängul oma jalale liiga, koondisega Poolasse ei reisinud ja jäi Eestisse end ravima. Korvpallikoondise mänedžer Raido Roos rääkis teisipäeva l: «Võtame päev päeva haaval. Arstid on üle vaadanud, maailmalõppu pole ja töötame edasi. Kui oleme Poolast tagasi, vaatame uuesti olukorrale otsa.»

Eesti koondis tegi laupäeva õhtul kodumaal trenni. Kotsar kaasa ei teinud ning istus platsi kõrval. «Tema kaasa ei tee. Jalg pole nii palju paremaks läinud, et saaks mängida,» kinnitas koondise peatreener Heiko Rannula Postimehele.

Tõenäoliselt mängib homme Kotsari asemel taas Matthias Tass, kes tegi särava esituse Eesti 82:78 võidumängus Poola üle. Tass kerkis meie parimaks punktitoojaks. Koondise juures on ka TalTechi tsenter Taavi Jurkatamm.

Eesti on EM-valikturniiril võitnud kõik kolm kohtumist ning on sinna pääsemisest kõigest ühe mängu kaugusel. Homme on vaja koduplatsil alistada Poola.