Heiko Rannula: oleme väga toetavad ja õppinud üksteist aitama

Unibet Arenale on oodata täismaja, lisaks viiks võit suure tõenäosusega EMi finaalturniirile. Kas see võib tekitada võidukrambi? «Mis siin ikka peljata. Kui pall õhku visatakse, läheb mänguks. Loomulikult tekib raskeid hetki. Aga mulle meeldib meie meeskonna juures asjaolu, et oleme väga toetavad, oleme õppinud üksteist aitama. Meie mäng ei sõltu ainult ühest-kahest mehest.