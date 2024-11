Neuville'i esimene intervjuu maailmameistrina: arvan, et väärime seda tiitlit

Neuville krooniti ilmatšempioniks ülesõidul oodates, kui rallit juhtinud tiimikaaslane Ott Tänak 17. katse lõpuosas teelt välja sõitis ja avarii tegi. Kui see teade belglaseni jõudis, embas ta esimese asjana paarimeest MArtijn Wydaeghet, kes krooniti tšempioniks kaardilugejate arvestuses.

Thierry Neuville ja MArtijn Wydaeghe teineteist pärast Tänaku avariist kuulmist õnnitlemas. Foto: Kuvatõmmis videost

Kuigi belglase vahetuid mõtteid otse-eetrisse ei püütud, pisteti talle mikrofon nina alla järgmise katse lõpus. Ent ka siis säras Neuville nagu päike - täpselt nagu allolev pilt näitab.

Neuville, ya como campeón del mundo, dice que está "muy contento" y que tirará al máximo en los tres tramos que quedan para darle el título también a Hyundai. Le ha metido 3,4 segundos a Mikkelsen. #WRC #RallyJapan pic.twitter.com/sX1CLsR7bY — Jesús Muñoz (@jesusmg2192) November 23, 2024

«Aitäh teile! Ausalt, see tuli täieliku üllatusena. Olen sõnatu. Arvan, et väärisime seda. See on olnud väga väljakutsuv ja raske aasta. Siin, viimasel rallil oli meie õlgadel palju rohkem pinget, kui pidanuks olema.

Me teadsime, et mingi risk on olemas, aga suutsime siiski teele visatud probleemidega võimalikult hästi toime tulla. Oleme ilmselgelt õnnelikud ja ühtlasi pingetest prii, tänu millele saame nüüd hakata tiimi jaoks suruma, sest tahame ikkagi kahe tiitliga koju minna!

Nüüd on täielikult gaas põhja, sest meil pole midagi kaotada. Tiimi nimel! Kõik tahavad ju [meil] seda tiitlit, seega annan endast kõik, et see neile ka tuua,» rääkis värske maailmameister esimeses (lühi)intervjuus.