«Olen jätkuvalt sõnatu, sest see juhtus väga üllatuslikult. Olime ülesõidul autot ette valmistamas, kui ühtäkki sain oma abiliselt Florianilt kõne. Ta kunagi ei helista, seega sain kohe aru, et midagi on valesti ja peame olema ettevaatlikud.

Seejärel kuulsin aga inimesi ümberringi hõiskamas ja sain aru, et tegemist on heade uudistega. Sellest aru saamine võttis aga omajagu aega. Pärast seda ootas meid veel kaks katset, kus suur pinge oli õlgadelt kadunud ja sain viimaks taas sõitmist nautida.

Usun siiski, et see [nautimistunne] läheb iga päevaga veel paremaks, kui päriselt adume, mida saavutasime. Saan ainult tänada neid inimesi, kes on meid kõik need aastad toetanud. Aitäh, igaühele, kes on mind aidanud! Olen ilmselgelt õnnelik, kuid meil on veel üks missioon käimas,» viitas ta võistkondlikule heitlusele Hyundai ja Toyota vahel, mis saab oma lõpplahenduse alles punktikatsel.