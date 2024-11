Ogier: tänavune punktisüsteem on täielik jama, kuid vähemalt pakub see vinge lõpplahenduse

Kui individuaalse MM-tiitli saatus sai Ott Tänaku avariiga selgeks - selle teenis Thierry Neuville -, siis võistkondlik seis läks hoopis lahtisemaks.

Tänaku laupäevase vahevõidu toel alustas Hyundai pühapäevast rallipäeva küll 11-punktilise virtuaaleduga, kuid avarii-järgselt muutus see hoobilt neljapunktiliseks kaotuseks.

Nõnda on Neuville'ile ja Andreas Mikkelsenil tulnud tegeleda kahjude kõrvaldamisega ning siiani on Hyundai mehed sellega ka hakkama saanud, sest punktikatse eel hoiavad just nemad pühapäevases arvestuses esimest-teist kohta, tuues (hetkeseisuga) Lõuna-Korea autotootjale nõnda 13 punkti.

Toyota mehed Elfyn Evans ja Sebastien Ogier on vastavalt kolmas-neljas, tuues (hetkeseisuga) Jaapani tootjale üheksa punkti, mis tähendab...

... et punktikatse eel on kaks kanget virtuaalselt võrdsed ning tootjate tiitli saatus selgub puhtalt punktikatsel. Kes iganes on seal parem, kroonitakse ka maailmameistriks!

Sealjuures tasub silmas pidada, et võrdsete punktide korral on eelis Toyotal, seda tänu rohkematele rallivõitudele.

Jaapani ralli pühapäevane arvestus enne punktikatset:

P20 Foto: EWRC

Nõnda jõuamegi otsaga Ogier juurde, kes kommenteeris pühapäeva lõunal säärast hooaja grande finalet järgnevalt:

«Tore on sellest osa saada! Muidugi viis, kuidas see juhtus, polnud säärane, mida tahtnuks. Mulle ei meeldi näha sõpra teelt välja sõitmas ja mul on hea meel, et nendega on kõik hästi.

Ent nüüd jääb tõesti kõik punktikatse peale. Tänavu pole meil kasutusel olnud just kõige arukam punktisüsteem, aga vähemalt pakub see meile sellise stsenaariumi, seega nautigem vähemalt seda. Las parim võistkond siis punktikatsel võidab!»

Ogieri sõnul on hetkel surve kõikide tehasesõitjate õlgadel, kuid sellega koos on kõik ka äärmiselt elevil. «Nagu ütlesin, siis mul on hea meel sellest osa saada. Me elamegi ju selle nimel, selle pärast me kogu aeg piiri peal kihutamegi. Ilm on samuti hea, seega kõik eeldused ülipõnevaks finaaliks on igatahes on loodud.»