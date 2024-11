Toyota sõitja: kui oleksin Jaapanis õnnetuse teinud, võinuks see olla minu viimane ralli

Katsuta oli pärast avariid kiirel Soome rallil ja Kreekas kehvas seisus ning Tšiili etapilt otsustati ta eemale jätta. Kesk-Euroopas ja Jaapanis teenis ta aga neljanda koha ning pärast hooaja viimast võistlust avaldas ta, et kõndis noa teral.

Takamoto Katsuta. Foto: Colin McMaster/Toyota

«Üritasin algusest peale, kuid surusin esiti üle, tehes ka vea. Pöidlad pihus, et Sebil (Ogier – toim) ja Elfynil (Evans – toim) asjad sujuvad. Tahaksin fännide ees vabandada, et mul ei õnnestunud sel korral neile poodiumirõõmu pakkuda. See on minu jaoks olnud mentaalselt hästi raske nädalavahetus. Kui midagi juhtunuks siin, võinuks see jääda ju mu viimaseks ralliks, aga jõudsin kohale,» rääkis Katsuta Rally.tv-le.

MM-sarja ainsalt jaapanlasest sõitjat uuriti ka, millised on tema plaanid järgmiseks hooajaks. Katsuta vihjas, et plaan on taas sõita Toyota ridades ning nüüd tuleb avalikkusel oodata meeskonna avaldust.

Katsuta tegi MM-debüüdi WRC-autoga 2019. aastal Saksamaal, esimese täispika hooaja sai ta Toyotas 2021. aastal Sellest ajast alates on ta igal hooajal noppinud vähemalt ühe poodiumikoha, kokku on ta neid saanud viis, neist kaks on teised kohad.