VIDEO City sai kodus hävitava kaotuse: mis on lahti Inglismaa meistriga?

Neljal aastal järjest Inglismaa meisteriks tulnud City on hetkel Premier League’is teisel kohal, kuid kui liider Liverpool täna Southamptonit võidab, siis suureneks nende edu Manchesteri klubi ees kaheksale punktile.

Guardiola tõdes, et tema kaheksa-aastase ametiaja jooksul pole nad sellises seisus olnud. «Teadsin, et varem või hiljem see juhtub. Ma ei oodanud kunagi, et kaotan kolm Premier League'i mängu järjest. Nüüd ei saa me eitada tõsiasja, et mõnikord seda jalgpallis juhtub ja selline elu ongi,» ütles Guardiola.