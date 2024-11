Latvala, kes juba Kreeka MM-ralli järel teatas, et Toyota tänavu meeskondlikku MM-tiitlit ei võida, sai nüüd endale tuhka pähe raputada. «Meie tänavune hooaeg olid sellised Ameerika mäed. Siia tulles ei arvanud tegelikult, et meil on päris šansid, kuid ütlesime kuttidele, et võitleme viimase meetrini välja ja vaatame, mis juhtub. Seda ka tegima ning nõnda see tiitel ka tuli!»

See on miski, mida Thierry ja Martjin (Wydaeghe – toim) väärivad. Me tähistame ja pidutseme täna õhtul 1000 protsenti nende nimel. Mis puudutab tootjate tiitlit, siis nii väikese punktivahega selle kaotamine on küll valus, aga võrreldes mullusega on see siiski väga suur samm edasi. Ma luban, et me tuleme järgmine aasta veel tugevamana tagasi,» kinnitas Abiteboul.