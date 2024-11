Tänak tunnustas maailmameistriks kroonitud Neuville'i

«Toimunut on raske kirjeldada teise sõnaga kui katastroof. Me ei oodanud selles kurvis libedaid olusid ja niipea kui kohale jõudsime, vajus esiosa välja. Olime teest liiga kaugel, et auto uuesti kontrolli alla saada,» kirjutas Tänak Facebookis . Hyundai i20 Rally1-auto maandus sügaval kraavis ning sai kõvasti kannatada.

Vaatamata pettumusele sai Tänak rõõmustada tiimikaaslase Neuville’i üle, kes võitis oma esimese MM-tiitli. «Kuigi oleme pettunud, et hooaeg niimoodi lõppes, peame tunnistama, kui suurepärane hooaeg see Thierry ja Martijni jaoks on olnud. Nad on olnud väga järjekindlad, saanud pinge all hakkama ja väärivad meistritiitlit! Palju õnne Thierry Neuville ja Martijn Wydaeghe!»