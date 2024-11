VIDEO Järveoja oli Jaapanis lähedal väga tõsiselt viga saamisele

Oli kurb, et eestlaste heitlus MM-tiitli nimel lõppes seal samas, ent olukord oleks peaaegu võtnud veel traagilisema pöörde. Nimelt hetkel, kui Kovalainen sõitis välja, askeldas Järveoja auto kõrvalistmel. Pardakaamera videost on näha, kuidas eestlasest kaardilugeja põgenes masina juurest napilt enne seda, kui teine auto maandus selle peal.

Ka Kovalaineni väljasõidu selgitus oli sarnane. «Sisenesin sodisesse kurvi liiga kiiresti ja vale nurga all ning kuigi üritasin teele tagasi saada, siis seal oli see lisatee, mis meid õhku paiskas ning nõnda Tänaku autol maandusimegi. Mul on hea meel, et kõik on terved,» avaldas soomlane.