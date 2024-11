GALERII Hilja ärganud Mistra sai eurosarjas vastu näppe

«Tuleb tunnistada, et ega me Eesti klubist palju ei teadnud,» ütles Jeruzalemi poolelt Pungartnik Eesti käsipalliliidu pressiteenistusele. «Videoga ikka tutvusime ning Andris (Celminš – toim.) on meile vanast ajast tuttav. Usun, et võiduvõti oli täna meie võistkonnavaim. Elasime üksteisele kaasa ning see andis meile piisavalt energiat, et võõral väljakul väärt võit võtta.»