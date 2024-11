Eesti rühmvõimlejad võtsid koduselt MMilt hulga medaleid

Pühapäeval, 24. novembril selgusid ülitihedas konkurentsis rühmvõimlemise 2024. aasta maailmameistrid. Koduseks MM-iks väga pühendunult valmistunud Eesti võistkonnad said tehtud töö eest pjedestaaliau nautida kõigil autasustamiskordadel.

Siidisabade treener Liisel Perlini sõnul on pronksmedal Siidisabade liikmete ja treenerite jaoks emotsionaalselt kulla väärtusega, sest kuigi EMi võideti hõbe, siis tunamullu jäi MM-pronksist puudu 0,05 punkti.

«Nüüd, selle rühma viimasel ühisel võistlusel saavutasime eesmärgi, mille nimel kõik need aastad töötanud. Selle medali taga on suure taustajõu toetus – kannatlikud ja pühendunud lapsevanemad, Rütmika klubi, Võimlemisliit. Igaüks neist on andnud panuse, oleme neile lõpmata tänulikud,» sõnas Perlin võimlemisliidu pressiteenistusele.