«Pakin kotid kokku ja lähen koju?» Johaugi sooritus ajas Soome suusaässal hirmu nahka

«Johaugilt päris korralik tormihoiatus. Samas hooaja alguseni on jäänud nädal ning praeguses faasis on see pikk aeg,» lisas Pärmäkoski. Murdmaasuusatamise MK-sari saab avapaugu novembri lõpus Soomes Rukal.

Pärmäkoski viitas oma viimase lausega enda hetkevormile, mis erinevalt Johaugist on üsna nadi. Ta jäi laupäeval Rukal toimunud sprdindivõistlusel pidama poolfinaalis. 33-aastane soomlanna selle üle muret ei tunne. «Vorm läheb samm-sammult paremaks. Varem on Soome karikasarja sprindid osutunud nii raskeks, et ma polegi neid lõpuni sõitnud. Koormus on olnud lihtsalt nii suur,» selgitas ta.