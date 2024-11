Hea algus hooajale! Aigro pääses teist päeva järjest esimese 20 hulka

«Kvalifikatsioonis tegin täitsa tip-top hüppe,» sõnas Aigro oma pressiteenistusele. «Tunnen, et olen võimeline veel paremaks hüppeks ja pean selle tooma põhivõistlusele. Huvitav oleks näha, mis kohal lõpetaksin, kui teeksin oma ära.»

Aigro jäi kokkuvõttes MK-sarja avaetapiga rahule. «Käsipiduri sai pealt maha, nüüd võib hea tundega minna hooajale vastu. Eelmiste aastate algused ei õnnestunud, seega see tulemus andis enesekindlust,» rääkis ta.

Kas kripeldama ei jäänud, et kvalifikatsiooni suurepärast tulemust ei suutnud edasi kanda põhivõistlusele? «Eks ikka kripeldab, aga ma ei saa sellist nädalavahetust – kaks korda TOP 20s – kuhugi nurka visata, sest ma pole varem nii hästi hooaega alustanud. MK-sari on pikk, tulemuse tegemiseks on aega küllaga,» vastas ta.