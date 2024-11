Viimasel veerandil EM-pileti lunastanud Leedu tegi Eestile teene

Et Eesti kaotas kodus Poolale 86:88, oleks Põhja-Makedoonia tõusnud võidu korral Leedust mööda ning liider Eestist vaid punkti kaugusele. Poolajapausiks tundus võit täiesti reaalne – Põhja-Makedoonia juhtis võõral väljakul kolme punktiga.

Kuigi Leedu alustas teist poolaega paremini, oli seis otsustava veerandaja eel tasavägine, sest võõrustajad juhtisid kõigest kahe silmaga. Põhja-Makedoonia püsis mängus sees tänu Milano Olimpia tagamehele Nenad Dimitrijevicile, kes viskas kolme veerandajaga 38 punkti. Olgu öeldud, et ta neljapäeval ei mänginud, sest pallis Euroliigas.

Et Põhja-Makedoonia kaotas, on Eesti pääs EM-finaalturniirile üsna kindel. Juhul, kui põhjamakedoonlased võidavad allesjäänud mängud ja Eesti saab ainult tappa, võivad Maarjamaa mehed ikkagi pääseda turniirile, sest valikturniiril on esimene viigilahutaja omavaheliste mängude tulemused ja teine omavaheline korvide vahe.