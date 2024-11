Tiimipealik kritiseeris Tänakut: hullumeelseks kihutamiseks polnud põhjust

Enda arvates oli ta rallil esikohta hoidnud Tänakule teinud selgeks, milline peab olema viimasel päeval õige sõidutempo. «Sõnum oli täiesti selge. Öeldi, et meie eesmärk on saada koht esikolmikus või -viisikus. Ei pidanud sihtima mingit kindlat positsiooni. Seegap olnud nii hull kiirus vajalik. Minu suurim küsimus on endiselt , ka nad ise mõistavad, kui riskid lähevad liiga suureks?» mõtiskles Abiteboul.

Cyril Abiteboul. Foto: Fabien Dufour/Hyundai Motorsport

Abitebouli sõnul tegi Tänaku avarii veelgi pentsikumaks tõsiasi, et ta oli rajal viimase Rally1-autona ning võinuks selle kurvi oludest teadlik olla. «Uurisin, kas katse alguses oli korralik mobiilsidelevi, kinnitati, et oli. Samas, ega ta reaalajas infot teistelt autodelt ikkagi ei saanud. Tunnistan, et mul on endal vähe kogemusi, et sellele teguviisile hinnangut anda,» lisas Abiteboul.

Samas võttis tiimijuht osa süüst enda kanda, kuigi jäi arvamusele, et peasüüdlane oli siiski rooli ja istme vahel. «See on suur pettumus, eriti kui arvestada kõike, mida ta on teinud ja meeskonnalt saanud. Oleme sel aastal olnud auto töökindluse osas päris heal tasemel.

Oleme talle andnud väga töökindla auto. See ei olnud alati nii kiire, kui ta soovis või alati sellise balansi või juhitavusega, nagu ta soovis. Kuid üldjoontes oli auto hea. Loodan, et kõik osapooled teevad juhtunust oma õppetunnid. Aga usun, et tal on suurem eesmärk, ta peab selles osas arenema, see on kindel,» ütles Abiteboul.