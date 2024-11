Fantastilise esituse teinud Drell vedas tiimi hooaja esimese võiduni

Henri Drell is a BUCKET 😤 ◽️27 PTS ◽️12 REB ◽️58 FG% pic.twitter.com/Yu3ghtX5j2

Coach’s first win 🥹 pic.twitter.com/sZZMJhnokP

Tegemist polnud veel põhihooaja mänguga, kuid sellele vaatamata tähistab see klubile hooaja esimest võitu. Seni olid nad järjest saanud viis kaotust ning on ikkagi lääne divisjonis viimasel ehk seitsmendal kohal. Valley Sunsil on neli võitu ja kolm kaotust.